فيديو: الطب العدلي في كربلاء يتسلم جثامين ضحايا عملية النخيب

2019/02/19 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصلت جثامين ضحايا عملية النخيب الى محافظة كربلاء فيما أفاد مصدر طبي أن جميع الضحايا من محافظة النجف. وقال المصدر لـ “ناس” اليوم (19 شباط 2019)، ان “جثامين المختطفين من قبل تنظيم داعش، وصلت الى الطب العدلي داخل مستشفى مدينة كربلاء”، واشار الى ان “القتلى هم: (صليبي خماط، فلاح زعال حمد ، […]

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