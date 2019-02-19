محدث.. نايمكس يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى بـ3 أشهر

2019/02/19 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات تجارية، بين أكبر اقتصادين في العالم.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم مع التفاؤل بشأن التجارة حيث سافر وفد تجاري صيني إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لبدء جولة جديدة من المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم

ويعلق المستثمرون آمالاً واسعة في أن تنجح نتائج تلك المباحثات في توصل الطرفين إلى اتفاق تجاري ينهي النزاع الدائر بينهما خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى صفقة مع بكين.





وفي سياق منفصل بدأت منظمة أوبك وحلفاؤها في شهر يناير الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لضبط الأسعار.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.9% مسجلاً 56.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر الماضي.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.3% عند 66.31 دولار للبرميل.





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