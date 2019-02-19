الكونجرس الأمريكي يطلب تفسيراً من فيسبوك حول مخاوف الخصوصية

2019/02/19 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: طالب أعضاء الكونجرس مارك زوكربيرج رئيس "فيسبوك" بتقديم تفسير حول مزاعم مفادها أن الشركة قد سربت بعض المعلومات الصحية الخاصة بمستخدميها.





وكان ناشطون قد تقدموا بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية مفادها أن المعلومات الصحية الشخصية لبعض مستخدمي فيسبوك الذين كانوا يشاركونها في مجموعات "مغلقة" قد تم الكشف عنها.





وكتب "فرانك بالون" رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب خطاب للرئيس التنفيذي لفيسبوك، اليوم الثلاثاء: "على الرغم من الدلائل التي تشير إلى أن هذه المجموعات كانت خاصة ومجهولة الهوية، فإن الأشخاص أو الشركات الذين لم يكن من الممكن قبولهم في هذه المجموعات تمكنوا من الوصول إليهم وإلى قوائم أعضاء المجموعة".





وتابع الخطاب بأن قوائم الأعضاء وغيرها من المعلومات من هذه المجموعات تم استخدامها لاستهداف ومضايقة الأعضاء.

وأوضح "بالون" أن شركات التأمين قد تكون استخدمت المعلومات من هذه المجموعات الخاصة لاتخاذ قرارات حول عروض التأمين لأعضاء المجموعة ".





وأضاف أن أنظمة فيسبوك تفتقر إلى الشفافية فيما يتعلق بكيفية قدرتها على جمع المعلومات الشخصية.





وذكر "بالون" أن الشركة الأمريكية قد أخفقت في إخطار أعضاء المجموعة بشكل صحيح بأن معلوماتهم الصحية الشخصية قد تم الوصول إليها من قبل شركات التأمين الصحي والتخويف على الإنترنت من قبل آخرين.





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