وكالة: واشنطن تريد تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان

2019/02/19 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان كجزء من صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الثلاثاء، أن المسؤولين من البلدين يناقشون كيفية معالجة سياسة العملة في "مذكرة تفاهم" التي من شأنها أن تشكل الأساس لاتفاق يجب أن يعتمد في نهاية المطاف من قبل الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينج.





وتستأنف المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة اليوم في واشنطن ومن المقرر أن تستمر حتى الجمعة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من مارس لزيادة التعريفات الجمركية.





كانت إدارة ترامب واضحة في محادثاتها مع بكين بأن أي محاولة لخفض قيمة اليوان من قبل الصين ستقابل بالمزيد من التعريفات.





وتعهد ترامب بإعلان تلاعب الصين بالعملة المحلية خلال حملته لعام 2016، ولكن بعد عامين من توليه المنصب، لم يجد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين سبباً للقيام بذلك، لكنه استمر في مراقبة اليوان عن كثب.





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