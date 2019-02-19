ترامب يريد نزع سلاح كوريا الشمالية النووي لكنه ليس في عجلة من أمره

2019/02/19 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في 27 و28 من فبراير/ شباط في فيتنام، ويريد نزع سلاح بيونجيانج النووي في نهاية المطاف، لكنه ليس في عجلة من أمره.

وأضاف ترامب، في حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، وأشار إلى أن بيونجيانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.

أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن اليوم، الثلاثاء، ويعتزم التحدث مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الأربعاء.

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