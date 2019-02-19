2019/02/19 | 23:28

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مراسلنا: الحدود الفنزويلية التي تم إغلاقها كان ينتظر أن يدخل منها مساعدات إنسانية

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