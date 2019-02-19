2019/02/19 | 23:28

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مراسلنا: الجيش الفنزويلي يعلن إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية شمال البلاد

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