عباس يجري اتصالات لوقف الاعتداءات المتكررة على الأقصى

2019/02/19 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الثلاثاء أنه يجري اتصالات مع الأطراف ذات العلاقة من أجل وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته الشريفة.

وحيا عباس، خلال مهاتفة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، صمود أبناء الشعب المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واطلع المفتي الرئيس الفلسطيني على الأوضاع الصعبة في المسجد الأقصى، جراء اقتحام قوات الاحتلال لباحاته والاعتداء على المصلين والمرابطين، ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من أبناء شعبنا المرابط.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الليلة، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المصلين والمرابطين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في تصريح صحفي، إن “هذه الممارسات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للضغط على شعبنا وقيادته في محاولة فاشلة لثنيها عن التمسك بالثوابت الوطنية، ولرفضها صفقة العصر”.

وأضافت أن “الاعتداءات على شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والقرارات العنصرية الأخيرة بقرصنة مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية هي نسف لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وانتهاك للقانون الدولي وإفراط في التمادي على حقوق شعبنا بسبب استمرار سياسة الإفلات من العقاب واعتبار إسرائيل نفسها دولة فوق القانون“.

وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الممارسات والاعتداءات، ما ينذر بتدهور الأوضاع ويجر المنطقة إلى صراع ديني لا يحمد عقباه.

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