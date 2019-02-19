كارثة جليدية

2019/02/19 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دُفن عدد من المتزلجين، الثلاثاء، إثر انهيار جليدي على منحدرات منتجع كران مونتانا السويسري، الذي كان مكتظا بالمتزلجين، فيما بدأ العشرات من رجال الإنقاذ عمليات لانتشال ناجين.

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