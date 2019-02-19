الشباب والرياضة تبحث مع محافظ كربلاء تضييف ملعب كربلاء الدولي الأستحاقات الأسيوية المقبلة

2019/02/19 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة الشباب والرياضة مع محافظ كربلاء،اليوم الثلاثاء، تضييف ملعب كربلاء الدولي الاستحقاقات الأسيوية المقبلة، ومنها مباريات المنتخب الوطني في بطولة غرب أسيا بكرة القدم، ودوري ابطال اسيا وكأس الاتحاد الاسيوي، وأحتضان مباريات الأندية السعودية والايرانية في البطولات القارية الكروية.

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