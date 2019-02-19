2019/02/19 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0wWz9VdUJDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج في الصميم| ملفات فساد تُفتح وتُغلق .. لا عينٌ رأت ولا اذن سمعت) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج في الصميم| ملفات فساد تُفتح وتُغلق .. لا عينٌ رأت ولا اذن سمعت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).