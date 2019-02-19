خبير أمني يكشف سبب الخروقات الاخيرة وكيفية معالجتها

2019/02/19 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير امني، عن سبب الخروقات الامنية الأخيرة والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين، فيما طرح الية للمعالجة.

وقال هشام الهاشمي لوكالة {الفرات نيوز}" لا اضن ان التخمة الاستخباراتية للشعور بالنصر تستطيع ان تعرقل هذه الحيطة مالم تكن هناك جدية بالعمل ومطاردة الفلول، لقد نجحنا بكل استبسال في تحقيق النصر العسكري؛ لكن المطرودين من المدن الحضرية لسنا قادرين على مطارتهم".وأشار الى ان" هناك تكتيكات خاصة وستراتيجيات خاصة لمطارة هذه الفلول"، مبينا ان" الشهداء ليسوا هم الاولين ولا الاخرين في مثل هذا النوع من طرق العصابات التعرضية والمفاجئة، فالقوات الأمنية لا تستطيع ان تضع حارس مع كل قافلة في تلك الصحاري تذهب الى الصيد او تبحث عن الكمأ".ولفت الهاشمي الى ان" هذه المناطق مكشوفة للحكومة وهي تعلم ان هذه المناطق يجب ان تصنف بالحمراء"، موضحاً" لو جمعنا عدد الإصدارات لداعش تجدها تشبه تلك التي حدثت في صحراء الحضر وبادية البعاج ومنطقة الخانقين وبعض الأقليات التي تتعرض يومياً الى عمليات إرهابية".وبين ان" الجهد الاستخباراتي اصبح عاجزا عن اختراق الفلول؛ لكنه نجح في اختراق تلك التنظيمات في مجاميع بارضه؛ لكن كشتات يتواحد على شكل خلايا من 5 الى 9 اشخاص ومن الصعب جدا وحتى على العمليات العسكرية النوعية التي تكلف الدولة الكثير من الأقتصاد والجهد وحركة تقريبا للقوات بالالاف فمساحة المنطقة الغربية تقدر بـ{29} الف كم2، اما المناطق الأخرى شرق شمال وشرق العراق أماكن صعبة جدا على العجلات ان تتحرك بها مثل جبال مكحول وحمرين وغيرها".واردف الخبير الأمني بالقول ان" داعش الارهابي يعيد تكتياته التي تشبه أعوام 2010 الى 2013 أي ماتسمى مرحلة إعادة التكنيك والتمديد لاحتلال مدن في مرحلة وبالتالي كل التقارير الدولية ينبغي ان تنظر وينبغي ان تكون القوات الأمنية متشائمة حينما يصل الخطر الى الموت"، منوها الى ان" هذا التفاؤل التي تبالغ به الحكومة لا يأتي علينا بالخير وينبغي ان نفهم ان بين التأويل والتهويل هناك مفاجئة كما حصل في الموصل، فقبلهم قتل اخوة في جزيرة سامراء من سرايا السلام والقليل في الأقليات حصلت قتل وحرق".



وزاد ان" التجربة الجزائرية عانت نفس التجربة التي نعيشها اليوم ونجحت في محاصرة داعش وتسليم انفسهم"، مؤكداً ان" التقارير الدولية تؤكد تسلل 15 الى 20 داعشياً الى الأراضي العراقية والسورية ويكفي واحد منهم ان ينشا تنظيما اكثر توحشا وخطرا من داعش وهو يجيد التكيف مع المناطق الهشة والثغرات ويستخدم الخواصر المريضة".



ونوه الهاشمي ان" داعش لا تصنع الحواضن في وقت الهيكلة بل في وقت التمهيد ثم ارض التنفيذ ففي كل 4 سنوات تمر بهيكلة وتكوين ثم تمديد ثم ارض التمكنة"، مستدركاً ان" انتصرنا عليهم في ارض التمكين لكن هم الان في مرحلة التكوين رجعوا سريعا واعادوا هيكلة عملياتهم واللامركزية واضحة والتمويل الذاتي واضح".واختتم الخبير الأمني حديثه ان" البديل للقضاء على هذه المجاميع القيام بعمليات استخبارية وقوة جوالة تستطيع ان تنفذ عمليات ضاربة سريعة وليست قوات بالالاف تتحرك من اجل بضعة عبوات ليست ذات قيمة".انتهى

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