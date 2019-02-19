مأساة في جنوب ذي قار بسبب شجار صبية

2019/02/19 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} تسبب شجار بين صبية الى موت أحدهم جنوب محافظة ذي قار.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مركز شرطة الفضلية تلقى بلاغاً عن وجود جثة داخل المركز الصحي في ناحية الفضلية التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وأضاف انه "وعلى أثرها أنتقل ضباط التحقيق وبرفقتهم خبراء الأدلة الجنائية الى المستشفى , حيث وجدت جثة المجنى عليه {م.



س.



أ} 15 عاما مفارقاً الحياة, ومن خلال الكشف الظاهري على الجثة اتضح تعرضها للضرب".وبين انه "ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات ومراجعات كاميرات المنطقة, اتضح ان سبب الوفاة تعرض المجنى عليه للضرب بحجر من قبل صبي بذات العمر على خلفية شاجر فيما بينهما" لافتا الى ان "ذوي المتهم بادروا بتسليم الصبي المسبب لمركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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