سيميوني لا يفكر في رونالدو ويقارن بين يوفنتوس أتلتيكو مدريد

2019/02/19 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تحدث المدير الفني الإسباني دييجو سيميوني، لأتلتيكو مدريد الإسباني عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.ويستضيف الروخيبلانكوس السيدة العجوز على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو التي ستسضيف نهائي النسخة الحالية.

وعن مواجهة البيانكونيري: "أنا دائمًا أنظر للأمام في دوري الأبطال، أمام منافس قوي وبطولة رائعة، بعدما لم نحقق أفضل ما لدينا الموسم الماضي، علينا أن نتطور كنادي ولاعبين".

وتعد المواجهة بين الطرفين بمثابة نهائي مبكر ليواصل: "نحن في دور الـ16، والفائز لن يحصل على لقب، ننافس خصم قوي ونادي كبير ومدرب يقود الفريق لسنوات طويلة مثلنا، ولاعبين بجودة عالية وإرث".



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أليجري يؤكد عدم كفاية رونالدو ويشيد بتطور موراتا وعقلية أتلتيكو سيميونيوتتواجد احتمالية عودة كوكي من الإصابة ليشارك في مواجهة الغد، بينما عاد دييجو كوستا في الوقت المناسب: "علينا أن ننتظر حتى غدًا، لنعرف كيف يشعر وإذا كان يستطيع أم لا، أما كوستا فلن يشارك طيلة 90 دقيقة".

وكان أليجري قد أكد أن ديبالا سيشارك في مواجهة الغد ليعلق سيميوني: "ماندجوكيتش يستطيع أن يلعب كرابع في خط الوسط، وهذا لا يعني أنهم لا يستطيعون اللعب بـ3 مهاجمين، علينا أن نفكر في أنفسنا، نريد أن ينفجر الملعب من التشجيع وأن يأخذ اللقاء مستوى جيد".

😅😅 pic.twitter.com/1yQF7eEBy4— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019وهل يوفنتوس مُفضل للتأهل: "اللقب بين الفريقي، ولدي كلا من 50%، لا يوجد أفضلية لطرف على الآخر".

وأتم عن البرتغالي كريسيتانو رونالدو، الذي يقضى موسمه الأول مع السيدة العجوز: "لقد أتخذ قراره بالتغيير، تجربة رائعة مع يوفنتوس، نفكر في جريزمان وكوستا وموراتا وكوكي وساؤول، لديهم رغبة كبيرة في تقديم مباراة كبيرة".

ويتصارع أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، ويسعى لخوض نهائي دوري الأبطال على أرضه بنهاية الموسم.





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