من بيان سماحة المرجع الديني السيد كاظم الحسيني الحائري

2019/02/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبناءنا الأبرار، إنّ دماء شهيدنا الغالي، ودماء تلميذه من بعده الشهيد الصدر الثاني (قدس سرهما)، وقوافل الشهداء بعدهما زلزلت عروش الظالمين، وأطاحت بهم، وهدّمت صرح

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