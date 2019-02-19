الصحة: مجلس الوزراء شكل لجنة لرفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة

2019/02/19 | 23:53

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان مجلس الوزراء شكل لجنة لرفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، "إستجابة لطلب وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان وجّه رئيس مجلس الوزراء أثناء إجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن".

وكان مجلس الوزراء قد عقد، الثلاثاء (19 شباط)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

ويعقد مجلس الوزراء، كل ثلاثاء، جلسة يُكشف عن مقرراتها لاحقا، ويعقبها مؤتمر صحافي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم - ديالى

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب احمد الشيخ مظهر الجبوري، الثلاثاء (19 شباط 2019)، أن طريقة الاعمار عن بعد فشلت في تحقيق اهدافها في المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "احداث حزيران 2014 تسببت في ت

بغداد اليوم - بابل

وجه قائد شرطة بابل، اللواء علي حسن الزغيبي، اليوم الثلاثاء، ضباط ومنتسبي شرطة المحافظة، بعدم الإنجرار وراء التصرحات الإعلامية، وذلك بعد تصريح لنقيب معلمي الرصافة في بغداد.

وقال الزغيبي، في بيان تلقت "بغداد اليوم&quo

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، موافقة وزير الاعمار والإسكان، بنكين ريكاني، على تسجيل 1700 قطعة أرض تم توزيعها في المحافظة.

وقال الدهلكي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان

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