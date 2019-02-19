مباراة ليون وبرشلونة - البث المباشر

2019/02/19 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشرمباراة برشلونة وليون مباشرالبث المباشر لمباراة برشلونة وليونمشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر على الانترنت- نهاية شوط شيق ومليء بالفرص بالتعادل 0-0- د 44 ديمبيلي يسدد كرة قوية تنحرف قليلاً بجانب القائم الأيمن لحارس ليون لوبيز.- د 35 تحسن أداء برشلونة، لكن لا يزال بعيداً عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى لوبيز.حتى الدقيقة 28 كان برشلونة قد سدد 8 مرات، مرة واحدة فقط بين الخشبات الثلاث بينما ليون له تسديدتان بين الخشبات الثلاث ما يدل أن المضيف الفرنسي أخطر.- د 19 ديمبيلي يواجه حارس مرمى ليون، البرتغالي أنطونيو لوبيز لكن الأخير يبعدها بقوة.- د 17 ميسي بدوره يلعب كرة وصلته من زميله المحبب بالتمرير خوردي ألبا، لكن الأرجنتيني يسددها بلا تركيز.- د 15 راكيتيتش يسدد كرة قوية بجانب القائم- ليون يلعب ربع ساعة ممتازة، واثق من لاعبيه، يفرض أسلوبه، ويصل بأكثر من مناسبة إلى مرمى ضيفه العملاق.- د 12 ديمبيلي يفوّت على فريقه فرصة بإطاحته بالكرة بعيدة للغاية.- د 9 مارتين تيريه كاد أن يفتتح التسجيل لليون بصاروخية أنقذها تير شتيغن بمساعدة العارضة.- د 5 حسام عوّار يرد بكرة خطرة يبعدها تيرشتيغن.- د 4 ميسي يسدد حرة مباشرة تعلو المرمى.- الثانية 22 الفرنسي ديمبيلي يسدد على مرمى ليون بجانب القائم.- الحكم التركي جونيت شاكر يطلق صافرته معلناً بداية المباراة- لم يخسر ليون وبرشلونة في مرحلة مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم – آخر لقاء اقصائي بين فريقين لم يخسرا قبل لقائهما خلال الموسم كان لقاء برشلونة ومان يونايتد في نصف نهائي 2007-2008.

🔵🔴 Barça XI#OLBarça pic.twitter.com/GhvjOz2oAT

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 19, 2019

Le XI lyonnais pour #OLFCB 🔴🔵 pic.twitter.com/JaBqgNYGXl

— Olympique Lyonnais (@OL) February 19, 2019

- آخر لقاء تنافسي بين برشلونة وليون كان قبل 10 أعوام، في دور الـ16 من دوري الأبطال 2008-2009 – فاز برشلونة بنتيجة إجمالية 6-3.- لم يخسر برشلونة أمام ليون (فاز 4 تعادل 2)، جميعها في دوري الأبطال – سجل برشلونة في جميعها.ينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في "كامب نو"، فيما يسعى الفريق الفرنسي إلى تحقيق الفوز وإحداث المفاجأة أمام الفريق الكتالوني الذي يعاني سوء الأداء في الآونة الأخيرة.موعد مباراة برشلونة وليونمباراة برشلونة وليون مباشر، تشاهدونها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليونتشاهدون مباراة برشلونة وليون مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.وتوفّر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.التقديم الفني لمباراة برشلونة وليون

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