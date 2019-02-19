إدارة معلومات الطاقة تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال مارس

2019/02/19 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مارس المقبل.





وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط الأمريكي الصخري من السبع حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 84 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.398 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.





وذكرت البيانات أن حوض "بيرميان" من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال مارس المقبل بنحو 43 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 4.024 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات فبراير الجاري.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل بنسبة 0.5% ليصل إلى 66.17 دولار للبرميل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مارس بنسبة 0.9% ليسجل 56.09 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في 3 أشهر.





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