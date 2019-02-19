مجلس الامن الوطني العراقي يقر استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى

2019/02/19 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأقر مجلس الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى "الارهاب".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "مجلس الأمن الوطني، عقد جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ، لمناقشة المواضيع الطارئة والمستحدثة والقضايا المطروحة على جدول اعماله".واضاف البيان، ان "مجلس الأمن الوطني، أطلع على تقرير تفصيلي لجهاز مكافحة الارهاب عن الوضع على الحدود العراقية السورية، والاطمئنان على الاجراءات المتخذة ومستوى الجهد الاستخباري والأمني والمراقبة والتنسيق الدائم بين القطعات العسكرية واستمرار عمليات البحث وملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المحاذية ومراقبة الشريط الحدودي لمنع اي عمليات تسلل نحو الاراضي العراقية".وأقر المجلس، بحسب البيان "استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، التي قدمتها مستشارية الأمن الوطني بعد ان اجرى المجلس التعديلات والمراجعة اللازمتين ومناقشتها من جميع الجوانب".

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