تطبيق “الانستغرام” يوثق حساب الناشطة الايزيدية “نادية مراد”

2019/02/20 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال وثقت منصة التواصل الاجتماعي “الانستغرام” مساء اليوم الثلاثاء 19 فبراير/ شباط 2019، حساب الناشطة الايزيدية “نادية مراد” بالعلامة الزرقاء، بعد ان تقدمت الاخيرة بطلب لتوثيق حسابها قبل شهر من الآن.الجدير بالذكر ان حسابات الناشطة الايزيدية والحاصلة على جائزة النوبل للسلام 2018، موثقة على شبكات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والتويتر أيضاً.[…]

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