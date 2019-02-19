2019/02/20 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في تحالف سائرون، النائب برهان المعموري، قرب توزيع قطع أراضٍ مجاناً إلى أهالي ديالى المشمولين بخط الفقر.

وأفاد المكتب الإعلامي للمعموري في بيان، بأن الأخير التقى مدير عام البلديات في محافظة ديالى علي حسين، لبحث مشروع توزيع قطع الأراضي على المواطنين، مبينا ان الأراضي السكنية التي ستوزع في محافظة ديالى ستكون بمساحة مئتي متر مربع لكل مواطن، وفق قوائم تعدها وزارتا التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، مضيفاً، أما غير المشمولين بخط الفقر من المواطنين فسيتم توزيع الأراضي عليهم بأسعار رمزية تقسط على مدى خمس إلى عشر سنوات، لافتا إلى ان العمل بهذا المشروع سيتم في الأيام القليلة المقبلة، بعد توفير البنى التحتية اللازمة من ماء وكهرباء وطرق وغيرها.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون: سيتم توزيع قطع أراضٍ لأهالي ديالى المشمولين بخط الفقر مجانا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون: سيتم توزيع قطع أراضٍ لأهالي ديالى المشمولين بخط الفقر مجانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).