تقرير: واشنطن عرضت على دولة مجاورة للعراق بناء محطات نووية

2019/02/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} كشف تقرير صادر عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس، أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرضوا على السعودية، بناء محطات للطاقة النووية على اراضيها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

ولفت التقرير إلى أن أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي وغيرهم من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، اعترضوا على مناقشات الإدارة الأمريكية مع سلطات المملكة، التي بدأت في العام 2017.فيما أوضح التقرير أن الجهد المبذول لترويج المبيعات النووية، مستمر بقيادة الجنرال المتقاعد مايكل فلين، الذي عمل لفترة وجيزة كمستشار للأمن القومي، لافتًا إلى مناقشات جرت في المكتب البيضاوي مؤخرًا، في الأسبوع الماضي.ويستند التقرير الذي أعده النائب الديمقراطي إيليا كامينجز، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في الكونغرس، إلى وثائق حصل عليها من بعض المسؤولين والمطلعين داخل البيت الأبيض، الذي لم يُكشف عن أسمائهم.في المقابل، اعترض أعضاء الحزب الجمهوري على التقرير، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي نسخة منه قبل عرضه، ولم تتح لهم الفرصة لتقيمه بشكل كامل.ويشير تقرير كامينجز –بحسب واشنطن بوست- إلى أن إحدى الشركات المصنعة لمحطات توليد الكهرباء، وستنجهاوس إلكتريك، من المحتمل أن تمد المملكة بتلك التكنولوجيا في حال اكتملت المشاورات بين الجانبين.وكانت صحيفة "سعودي جازيت"، أكدت في تقرير نشرته ديسمبر الماضي، أن المملكة تزايد فيها بشكل كبير استهلاك الكهرباء، لافتة إلى انه لمواجهة تزايد الطلب على الطاقة تلبية للنمو الاقتصادي، تتجه السعودية إلى الطاقة النووية لتنويع انتاج وتوليد الكهرباء من جهة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري من جهة أخرى.وتعتزم المملكة، بحسب الصحيفة، بناء مفاعلين نوويين كبيرين في إطار برنامج إنشاء 16 مفاعل نووي خلال السنوات العشرين المقبلة بتكلفة تفوق عتبتة الـ 80 مليار دولار.فيما قالت ممثلة مركز الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سوزان قطمور، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن 5 بلدان، هي الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا تقدمت بطلب للمشاركة في بناء المفاعلات النووية في المملكة التي من المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من عام 2019 بعد إجراء مسوحات هندسية نصف سنوية لبناء محطة الطاقة النووية

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