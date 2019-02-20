شرطة الشطرة تقبض على متهم بارتكاب دگه عشائرية

2019/02/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} القت شرطة الشطرة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بارتكاب دگه عشائرية.

وذكر بيان لمديرية شرطة ذي قار، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" مركز شرطة الفتاحية القى القبض على متهم يرمز لاسمه {جـ .ث.



ع} 49 عاما يسكن البدعة بقضاء الشطرة {40 كم شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار}؛ لاتهامه بارتكاب {دگه عشائرية} الأسبوع الماضي".وأضاف ان" المتهم صادر بحقه أمر القاء قبض قضائي استنادا لإحكام المادة ثانيا من قانون مكافحة الإرهاب".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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