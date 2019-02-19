مواعيد مباريات الجولة 27 في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2019/02/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة 26 الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وستكون البداية على ملعب لندن الأولمبي والذي سيستضيف افتتاحية الجولة بين وست هام يونايتد وفولهام، وفي نفس التوقيت ستُلعب مباراة آخرى بين كارديف سيتي الذي بدأ يهرب من منطقة الهبوط بتواجده في المركز السابع عشر وواتفورد صاحب المركز الثامن.

ستنطلق 4 مبارياتٍ في اليوم الثاني، أبرزهم الذي سيجمع بين بيرنلي الذي سيحتضن ملعبه مواجهة بينه وبين توتنهام ثالث الترتيب، بعدها ستقام مباراتين في موعد واحد وهما مواجهتي بورنموث وفريق وولفرهامبتون وكذلك ذلك اللقاء الذي سيجمع بين نيوكاسل يونايتد وهادرسفيلد، وفي ختام مباريات اليوم سيتقابل كلا من ليستر سيتي وكريستال بالاس على ملعب كينج باور، وسيتم تأجيل مباراة برايتون وتشيلسي بسبب مشاركة البلوز في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بتاريخ 24 فبراير.



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سيشهد اليوم الأخير مباراة القمة في الكرة الإنجليزية والذي سيجمع بين أكثر الناديين نجاحاً وهما مانشستر يونايتد وليفربول وسيقام على ملعب أولد ترافولد في مباراة سيسعى من خلالها الشياطين الحمر لتعطيل الغريم التقليدي الذي يتصدر جدول الترتيب حتى الآن من أجل تقديم هدية ثمينة للجار مانشستر سيتي، وعلى جانب آخر سيتقابل فريق آرسنال مع ساوثامبتون وذلك على ملعب الإمارات.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة 27 في الدوري الإنجليزي، الترتيب، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.





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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة كارديف سيتي - واتفورد ستاد كارديف سيتي الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً، 17 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية روجر إيست beIN SPORTS HD 7 وست هام - فولهام استاد لندن الأولمبي الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً، 17 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية لي ماسون beIN SPORTS HD 2 بيرنلي - توتنهام استاد جون سميث السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 بورنموث - وولفرهامبتون دين كورت السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل يونايتد - هادرسفيلد سانت جيمس بارك السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD ليستر سيتي - كريستال بالاس ملعب كينج باور السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD آرسنال - ساوثامبتون الإمارات الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - ليفربول أولد ترافولد الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 أبرز الغائبين عن الجولة 27 في البريميرليج للإصابة للإيقاف سوكراتيس باباستاثابولوس - آرسنال لا يوجد هيكتور بييرين - آرسنال لا يوجد روب هولدينج - آرسنال لا يوجد داني ويلبيك - آرسنال لا يوجد جو جوميز - ليفربول لا يوجد ديان لوفرين - ليفربول لا يوجد كلاوديو برافو - مانشستر سيتي لا يوجد فينسنت كومباني - مانشستر سيتي لا يوجد بينجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد جيسي لينجارد - مانشستر يونايتد لا يوجد أنطونيو فالنسيا - مانشستر يونايتد لا يوجد أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد لا يوجد فينسنت يانسن - توتنهام لا يوجد ديلي آلي - توتنهام لا يوجد هاري كين - توتنهام لا يوجد فان جينكل - تشيلسي لا يوجد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر فارق له عليه نقاط 1 مانشستر سيتي 27 21 2 4 74 20 +54 65 2 ليفربول 26 20 5 1 59 15 +44 65 3 توتنهام هوتسبيرز 26 20 0 6 54 25 +29 60 4 مانشستر يونايتد 26 15 6 5 52 35 +17 51 5 آرسنال 26 15 5 6 53 37 +16 50 6 تشيلسي 26 15 5 6 45 29 +16 50 7 وولفرهامبتون 26 11 6 9 34 33 +1 39 8 واتفورد 26 10 7 9 34 34 0 37 9 إيفرتون 27 9 6 12 36 39 −3 33 10 وست هام يونايتد 26 9 6 11 32 39 −7 33 11 بورنموث 26 10 3 13 37 47 −10 33 12 ليستر سيتي 26 9 5 12 31 34 −3 32 13 كريستال بالاس 26 7 6 13 27 34 −7 27 14 برايتون 26 7 6 13 28 39 −11 27 15 بيرنلي 26 7 6 13 29 47 −18 27 16 نيوكاسل يونايتد 26 6 7 13 22 34 −12 25 17 كارديف سيتي 26 7 4 15 24 47 −23 25 18 ساوثامبتون 26 5 9 12 28 44 −16 24 19 فولهام 26 4 5 17 25 58 −33 17 20 هادرسفيلد تاون 26 2 5 19 14 48 −34 11

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