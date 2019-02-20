الشيخ الأمين: تصريح القائم بالأعمال الأمريكي فيه إهانة للقوات المسلحة العراقية

2019/02/20 | 00:21

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اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، التصريح الاخير للقائم بالاعمال الامريكي، القائل" بان القوات العراقية غير مستعدة لوحدها للدفاع عن

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