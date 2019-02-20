محدث..الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام مع ترقب تطورات التجارة

2019/02/20 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقادت أسهم قطاع الصناعة ارتفاع "وول ستريت"، كما صعد سهم "وول مارت" بأكثر من 2% مع تحقيق الشركة لأرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين.





ويترقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين هذا الأسبوع على أمل انفراجة في الصراع الدائر بينهما.





وفي تصريحات له اليوم أبدى الرئيس الأمريكي مرونة كبيرة في تأجيل موعد انتهاء الهدنة التجارية مع الصين إذا توصل الطرفان لاتفاق في نهاية المحادثات، مؤكداً على أن المحادثات تسير بشكل جيد للغاية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر.





وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 25891.3 نقطة.





فيما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1% مسجلاً 2779.7 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 0.2% إلى 7486.7 نقطة.





وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4% إلى 96.512.





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