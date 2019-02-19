فيتوريا: طريقة جديدة مفتاح الفوز أمام أجمك

2019/02/20 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أنه اضطر لاعتماد على طريقة جديدة أمام أجمك الأوزباكي، من أجل الخروج بالفوز.

العالمي انتصر على الفريق الأوزباكي برباعية نظيفة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا، عقب المباراة: "الشوط الأول لم نقدم المستوى المطلوب، كان شوطًا صعبًا، لكننا تداركنا الأمر في الشوط الثاني وطبق اللاعبون التعليمات بشكل جيد".



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وأضاف: "بالشوط الثاني فاجئنا أجمك واعتمدنا على مهاجمين اثنين، لاستغلال المساحات الواسعة وأخطاء الدفاع، وبالفعل نجحنا وسجلنا أربعة أهداف".

يذكر أنه بهذا الفوز يقع النصر في مجموعة واحدة بالبطولة الآسيوية مع الوصل الإماراتي والزوراء العراقي وذوب آهان أصفهان الإيراني.

ملوك التمرير ✅ملوك الضغط ✅منافسون على دوري أبطال أوروبا ✅مانشستر سيتي مستعدون لمباراة شالكه يوم الأربعاء #InnovateYourGame 🧠⚽ pic.twitter.com/RXSbKivemZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

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