دعوات للتظاهر في الجزائر ضد انتخاب بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/20 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المعارضة الجزائرية إلى التظاهر والاحتجاج ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وتأتي الدعوة بعد الإعلان رسميا عن ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثامن عشر من أبريل المقبل.

تفاصيل أكثر في تقرير كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر.

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