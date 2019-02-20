برشلونة يتعادل مع ليون سلبيا والتأهل يتأجل لمبارة العودة

2019/02/20 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل السلبي لقاء برشلونة وليون، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك أوليمبيك، في إطار مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

حاول برشلونة الوصول إلى مرمى ليون في أكثر من مناسبة عن طريق ليونيل ميسي، الذي تولى مهمة تفكيك الجدار الدفاعي الصلب لليون، بجانب ديمبلي الذي فشل في عديد من الصراعات الثنائية.

ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكاتالوني، لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 13 مارس المقبل.

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