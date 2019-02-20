دوري ابطال اوروبا: التعادل السلبي يحسم مواجهتي برشلونة وليون، وليفربول وبايرن

2019/02/20 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال حسم التعادل السلبي موقعتي دور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي جمعت برشلونة بليون وليفربول ببايرن ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء .وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي أضاعها الفرق الأربعة ، إلا أن النتيجة بقيت سلبية طوال دقائق اللقائين، ليأجل الحسم الى مباريات الإياب

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