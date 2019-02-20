2019/02/20 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1FfDGXZjGM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح الخير .... ❤️ من اهم الشعب في دوائر البلديه شعبه هندسه المرور ! سامعين بيها ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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