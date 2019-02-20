مواعيد مباريات الجولة 25 في الدوري الإيطالي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2019/02/20 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبانوب صفوت

تنطلق الجولة 25 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة القادمة 22 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وستكون البداية بلقاء ميلان المنتعش مؤخراً بسبب صفقات الشتاء المميزة وهي باكيتا وبيوتيك، وبين إمبولي الذي استطاع تحقيق فوز رائع على ساسولو في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

في اليوم التالي ستُلعب مباراتين فقط، الأولى بين تورينو وأتالانتا في لقاء متكافئ بين فريقين من وسط الترتيب يفصل بينهما ثلاث نقاط فقط، وفي المواجهة الثانية سيستضيف فروزينوني صاحب الترتيب قبل الأخير نظيره روما في لقاء لن يقبل فيه الذئاب بأقل من الفوز من أجل مواصلة الضغط على الروسونيري في صراع المربع الذهبي.



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في يوم الأحد ستقاك بقية اللقاءات وعددها ستة، أبرزها على الإطلاق تلك التي ستجمع بين بولونيا والمتصدر يوفنتوس الساعي لمواصلة استغلال تعثرات البارتينوبي، وكذلك بين بارما ونابولي في مباراة سيسعى فيها أبناء الجنوب لتعويض التعادل المحبط في الجولة الماضية ضد تورينو، كما سيستضيف فيورنتينا فريق الإنتر في مباراة لن تكون سهلة أبداً على النيراتزوري، كما سيتم تأجيل مباراة لاتسيو مع أودينيزي لوقت لاحق.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة 25 في الدوري الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة لها؟ وما هو جدول الترتيب قبل بداية الجولة؟

يوفنتوس يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2018-2019 - الجولة 25

على خطى باتيستوتا وكوالياريلا..



رونالدو يضع اسمه في قائمة المسجلين على التوالي في الكالتشيو

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ميلان - إمبولي سان سيرو الجمعة 22 فبراير 2019 ميلادياً، 17 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - أتالانتا تورينو الأوليمبي السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 فروزينوني - روما بنيتو سترايب السبت 23 فبراير 2019 ميلادياً، 18 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - كالياري لويجي فيراريس الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - سبال تريكولوري الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كييفو فيرونا - جنوى مارك بينتجودي الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية بولونيا - يوفنتوس ريناتو دالارا الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 بارما - نابولي إنيو تارديني الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - الإنتر أرتيميو فرانكي الأحد 24 فبراير 2019 ميلادياً، 19 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 أبرز الغائبين عن الجولة 25 في السيري آ للإصابة للإيقاف دوجلاس كوستا - يوفنتوس جواو جيرالدينو - كالياري خوان كوادرادو - يوفنتوس لا يوجد ماركو فارنير - أتالانتا لا يوجد جياكومو بونافنتورا - ميلان لا يوجد كريستيان زاباتا - ميلان لا يوجد بيبي رينا - ميلان لا يوجد إيفان سترينيتش - ميلان لا يوجد لويس ألبيرتو - لاتسيو لا يوجد باستوس - لاتسيو لا يوجد والاس - لاتسيو لا يوجد جوردان لوكاكو - لاتسيو لا يوجد شيمي فرساليكو - الإنتر لا يوجد ماريو روي - نابولي لا يوجد راؤول ألبيول - نابولي لا يوجد جينكيز أوندير - روما لا يوجد جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2018-2019 الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 24 21 3 0 52 15 +37 66 2 نابولي 24 16 5 3 42 18 +24 53 3 الإنتر 24 14 4 6 34 17 +17 46 4 ميلان 24 11 9 4 35 22 13+ 42 5 روما 24 11 8 5 46 31 +15 41 6 أتالانتا 24 11 5 8 51 34 +17 38 7 لاتسيو 24 11 5 8 33 27 +6 38 8 فيورنتينا 24 8 11 5 37 26 +11 35 9 تورينو 24 8 11 5 28 22 +6 35 10 سامبدوريا 24 9 6 9 40 32 +8 33 11 ساسوولو 24 7 9 8 34 39 −5 30 12 بارما 24 8 5 11 25 33 −8 29 13 جنوى 24 7 7 10 32 41 −9 28 14 كالياري 24 5 9 10 21 35 −14 24 15 أودينيزي 24 5 7 12 19 31 −12 22 16 سبال 24 5 7 12 21 36 −15 22 17 إمبولي 24 5 6 13 30 45 −15 21 18 بولونيا 24 3 9 12 19 37 −18 18 19 فروزينوني 24 3 7 14 17 46 −29 16 20 كييفو 24 1 9 14 19 48 −29 9

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