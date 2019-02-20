موسكو تتّهم واشنطن بالعمل على تقسيم سوريا بإقامة دويلة شرق الفرات

2019/02/20 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت روسيا مستوى التوتر مع الولايات المتحدة حول مستقبل سوريا ما كشف تعارض أجندتي الدولتين في مقاربة ملفات الداخل السوري، وبينها وضع

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