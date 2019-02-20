قلق أميركي من نفوذ حزب الله في حكومة الحريري

2019/02/20 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عزمها على دعم لبنان، لكنها لم تخف قلقها من نفوذ حزب الله ومن توظيف وجوده في الحكومة اللبنانية

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