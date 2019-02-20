واع/أراضي سكنية مجاناً للمشمولين بخط الفقر

2019/02/20 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

20/02/2019 01:13:00 AM |

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واع بغداد

أعلن القيادي في تحالف سائرون برهان المعموري، اليوم الثلاثاء، عن توزيع 200 متر مربع من الاراضي السكنية مجاناً للمشمولين بخط الفقر في محافظة ديالى.

وذكر المكتب الاعلامي للمعموري في بيان صحفي تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)أن "القيادي في تحالف سائرون إلتقى مدير عام البلديات في محافظة ديالى علي حسين لبحث مشروع توزيع قطع الأراضي على المواطنين".

وأضاف، إن “هذا اللقاء يأتي من أجل الاطلاع على الخطط المتبعة في مديرية البلديات التابعة لمحافظة ديالى والوقوف على إجراءات العمل فيها”، مبيناً “أنه تم مناقشة مشروع فرز قطع الأراضي والآليات التي ستتبع لضمان توزيعها على المواطنين بشكل عادل".

وأوضح، إن "الأراضي السكنية التي ستوزع في محافظة ديالى ستكون بمساحة 200 متر مربع لكل مواطن وفق قوائم تعدها وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية”، مشيراً إلى أنها “ستكون مجاناً للمشمولين بخط الفقر بعد جلب كتاب تأييد من الوزارتين المذكورتين".

وتابع، "أما المواطنين غير المشمولين بخط الفقر فأنه سيتم توزيع الأرضي عليهم بأسعار رمزية تقسط على مدى خمسة إلى عشر سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم العمل بهذا المشروع في الايام القليلة المقبلة بعد توفير البنى التحتية اللازمة من ماء وكهرباء وطرق وغيرها.

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