2019/02/20 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران اليوم جنسيات منفذي هجوم زاهدان الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري، وقال وزير الاستخبارات محمود علوي إن مجلس الأمن القومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشفت جنسياتهم.. إيران تتهم أميركا وإسرائيل والسعودية بالتخطيط لهجوم زاهدان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشفت جنسياتهم.. إيران تتهم أميركا وإسرائيل والسعودية بالتخطيط لهجوم زاهدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).