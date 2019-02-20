العمليات الإرهابية في مصر مادة للتوظيف السياسي بين الحكومة وخصومها

2019/02/20 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الشرطة المصرية على مقتل ثلاثة من عناصرها، وإصابة ضابطين وثلاثة مدنيين إثر تفجير انتحاري لعبوة ناسفة بالقرب من جامع الأزهر، مساء

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