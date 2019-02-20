هندرسون: من المحبط عدم إحرازنا للأهداف

2019/02/20 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر عبر جوردان هندرسون قائد ليفربول عن إحباطه بفشل فريقه في إحراز الأهداف في شباك فريق بايرن ميونيخ، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال اللاعب الإنجليزي في تصريحاته لقناة بي تي عقب المباراة: "نشعر بالإحباط لعدم نجاحنا في إحراز الأهداف، ولكننا حافظنا على شباكنا نظيفة ودافعنا بشكل جيد، سنحت لنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول ولكننا أهدرناها".

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كما أضاف قائد الريدز: "هذه ليست أسوأ نتيجة في عالم كرة القدم، الأداء كان جيد ولكننا افتقدنا للدقة في إنهاء الهجمات في الثلث الأخير من الملعب، بايرن ميونيخ فريق جيد واستطاع الحفاظ على الكرة وهذا ما أحبطنا في بعض الأحيان، أيضًا لم نكن محظوظين أمام المرمى، ولكن آمال التأهل مازالت قائمة ولدينا الثقة بذلك".

يذكر أن ليفربول الفائز باللقب خمس مرات هو وصيف النسخة الماضية.





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