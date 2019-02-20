2019/02/20 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أكد المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي على أن حسم بطاقة التأهل في الإياب بعد التعادل السلبي أمام ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء: "لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة، وحققنا القليل، لعبنا مباراة رائعة، وسيطرنا على المباراة، لكن لا استطيع أن أكون سعيدًا بالنتيجة، بعد ما رأيناه".

وعن فشل لويس سواريز في التهديف: "لا أشعر بالقلق، سأفعل ذلك إذا لم يسجل وهو المطلوب منه، إذا لم تسنح لك الفرص فهو يصنعها".

سواريز عريس ليلة الأرقام السلبية لبرشلونة!وحل كوتينيو بدلاً من ديميبلي، ليعلق على التغيير: "لقد ركض الفرنسي كثيراً في الشوط الأول، وقدم مباراة قوية، وهو عائد من شهر كان يتعافى فيه من الإصابة، كوتينيو عليه أن يلعب بعض المباريات.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وعن سيرجي روبرتو الذي لعب في خط الوسط اليوم: "لقد كان من الواضح لي أنهم فريق قوي ويمتلك طاقة كبيرة، لذلك تواجد في المباراة، ويتدرب جيدا وكنت أرى أنه أفضل للمشاركة اليوم".

👀🐐👀(📸: @ChampionsLeague)#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/yRSmLVz3m3— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019وسيعود برشلونة للقاءي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا ثم الدوري الإسباني، قبل مواجهة ليون مرة أخرى في كامب نو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فالفيردي مستاء من النتيجة سعيد بالأداء) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فالفيردي مستاء من النتيجة سعيد بالأداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).