موديز: التعريفات الأمريكية المحتملة على السيارات ستؤدي لتباطؤ النمو العالمي

2019/02/20 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من اعتزام الولايات المتحدة فرض تعريفات على واردات السيارات وقطع الغيار سيتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وقال محللو "موديز" في مذكرة للعملاء يوم الإثنين، إن التعريفات الجمركية على واردات السيارات يمكن أن تعطل نحو 500 مليار دولار من التدفقات التجارية وتضر بالاقتصاد العالمي.





وأضاف المحللون أن تأثير الرسوم الأمريكية المحتملة سيصل إلى سلاسل التوريد العالمية، مشيرين إلى أنها قد تسبب في ضربة أوسع لثقة الأعمال والمستهلكين وسط تشديد الأوضاع المالية.





وأوضح المحللون أن الشركات المصنعة السيارات سيكونون الأكثر تضرراً، حيث أن التعريفات المحتملة ستخفض أرباحهم مباشرةً

وذكر المحللون: "في أعقاب تنفيذ التعريفات، سيحتاج صانعو السيارات إلى استيعاب التكاليف المتزايدة لحماية المبيعات، أو تمرير تكاليف الرسوم إلى العملاء أو الموردين".





وفي بداية هذا الأسبوع تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتائج التحقيقات بشأن تأثير واردات السيارات على الأمن القومي، على أن يقرر ما إذا كان سيفرض تعريفات جمركية أم لا.





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