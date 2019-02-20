رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق يسخر من نتنياهو

2019/02/20 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

زعيم حزب "حصانة لإسرائيل" الإسرائيلي بيني غانتس

لم يفوت رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس الذي يقدم نفسه بديلا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية في أبريل المقبل، فرصة للسخرية من خصمه.

وقال غانتس الثلاثاء أثناء عرضه قائمة المرشحين للدورة الـ21 المقبلة للكنيسيت من ائتلاف حركة التجديد الوطني "تيليم" وحزب "حصانة لإسرائيل" الذي يتزعمه: "على مدى عقد من الزمن، اضطر المواطنون الإسرائيليون إلى اختيار حزب حاكم واحد، لكن هذه المرة تختلف الحالة..



فالحاكم الوحيد (في إشارة لنتنياهو) يعاني من الإجهاد ويخاف ويتعرق، ولم يعد مهرجون من حاشيته يضحكون، وحزبه خائف".وخاطب غانتس نتنياهو قائلا: "أقدر مساهمتك في دولة إسرائيل، لكني أعرف أوجه الضعف لديك جيدا، عندما كنت أنا قائدا لوحدة "شلداغ" (النخبوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي) في العمليات الخطيرة في البلدان المعادية، كنت أنت منشغلا بإجراء مقابلات على التلفزيون".المصدر: وكالات

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