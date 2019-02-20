محكمة أميركية تستأنف نظر دعوى فلسطينية ضد الملياردير أديلسون وآخرين

2019/02/20 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعادت محكمة استئناف أميركية النظر في دعوى قضائية أقامها فلسطينيون يسعون لتحميل الملياردير شيلدون أديلسون وأكثر من 30 مدعيا عليهم آخرين من المؤيدين لإسرائيل، المسؤولية عن جرائم حرب ودعم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.وفي قرار أيده قضاة المحكمة الثلاثة يوم الثلاثاء، قالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا إن […]

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