رئيس وزراء الهند يخرج عن البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي

2019/02/20 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس خرج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصيا ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي يوم الثلاثاء.وجرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يرسل مسؤولا أو وزير دولة لذلك.وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر ”فصل جديد […]

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