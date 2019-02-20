ماهي أعداد الأوروبيين الذين انضموا لصفوف داعش؟

2019/02/20 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أصبح مصير الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم داعش قضية أكثر إلحاحا مع تأهب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة للسيطرة على آخر معقل للتنظيم في شرق سوريا.وتقول قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة، إنها تحتجز 800 مقاتل أجنبي علاوة على 700 من زوجاتهم و1500 من أطفالهم الذين يعيشون […]

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