2019/02/20 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس استهدفت ضربات جوية آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا مساء الثلاثاء مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من السيطرة على المنطقة.وشوهدت عشرات الشاحنات في وقت سابق متجهة إلى قرية الباغوز على ضفة نهر الفرات قرب الحدود العراقية، حيث يتحصن مئات من مقاتلي التنظيم.وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربات جوية تستهدف آخر جيب لداعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربات جوية تستهدف آخر جيب لداعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).