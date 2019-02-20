ترامب يوقع على أمر بإنشاء قوة فضاء عسكرية

2019/02/20 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة يوم الثلاثاء نحو إنشاء قوة فضاء أميركية، كفرع جديد من القوات المسلحة مخصص للتعامل مع التهديدات في الفضاء.ووقع ترامب ما يسمى بالأمر الرابع لسياسة الفضاء والذي يضع الأساس لمبادرة تشريعية يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قوة فضاء كفرع جديد للقوات المسلحة مماثلة لسلاح مشاة البحرية الأميركية.[…]

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