الغموض يكتنف اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة

2019/02/20 | 05:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – كشفت تصريحات متضاربة لمسؤولين في الحكومة اليمنية وقيادات حوثية عن خلافات حادة ما زالت تحيط بتفاهمات تنفيذ المرحلة الأولى من

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