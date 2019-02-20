البطالة تتفاقم بالعراق.. هل الشركات الناشئة هي الحل؟

2019/02/20 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاقم البطالة في العراق عاما بعد عام، بحسب ما أفاد تقرير نشرته صحيفة لا تريبون الفرنسية، رغم حاجة هذا البلد الغني بالموار

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