2019/02/20 | 06:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل الزارو في «الحرملك»يشارك الفنان باسل الزارو في المسلسل التاريخي «الحرملك» الذي يُطرح خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثلاً، منهم درة وجمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري.المسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، ورصدت له موازنة كبيرة، اذ يجري تصويره بين أبوظبي وبيروت واسطنبول وسواها.ويتحدث الزارو فيه ثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والروسية، وتدور قصته في الفترة الزمنية التي تمتد بين 1513 و1516 في إطار ملحمة تاريخية تحكي تاريخ احتلال الدولة العثمانية لمصر وسورية، ووصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وقوة النساء في هذا العصر.

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