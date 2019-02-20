إنتاج النفط الصخري الأميركي سيبلغ مستوى قياسيا في اذار

2019/02/20 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة من سبعة تكوينات صخرية كبيرة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 84 ألف برميل يوميا في آذار إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 8.4 مليون برميل يوميا.في الوقت ذاته، من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي إلى […]

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